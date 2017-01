Sang Jawara Diboyong ke Panggung Java Jazz 2017

Cyrille Aimee. FOTO: Instagram

jpnn.com - Artis-artis internasional terus diumumkan dalam lineup promotor BNI Java Jazz Festival 2017.

Kali ini, Java Festival Production selaku promotor dengan bangga mengumumkan lagi penyanyi jazz asal Prancis, Cyrille Aimee.

"This Montreux Jazz Festival 2007 Vocal Competition winner, Cyrille Aimee will come to Jakarta to perform at #JJF2017," tulis pengumuman yang dimuat oleh akun Instagram javajazzfest di Instagram, Jumat (27/1).

Cyrille Aimee merupakan jawara dari kompetisi yang digelar dalam sebuah festival jazz yang bernama Montreux Jazz Festival pada tahun 2007 di Swis.

Penyanyi berusia 34 tahun itu dipastikan akan meramaikan panggung festival jazz yang menyabet rekor MURI pada tahun 2015 itu. Cyrille akan tampil dua kali di Java Jazz yakni pada tanggal 4 dan 5 Maret di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

BNI Java Jazz Festival akan diselenggarakan 3-5 Maret di JIExpo Kemayoran, Jakarta.(mg5/JPNN)