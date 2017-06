Sang Raja Akting Tinggalkan Dunia Hiburan

SHARES

jpnn.com - Daniel Day-Lewis, aktor pencatat sejarah sebagai pemenang terbanyak piala Aktor Terbaik ajang Academy Awards itu membuat keputusan mengejutkan.

Melalui juru bicaranya, Leslee Dart, dia mengumumkan mundur dari dunia hiburan. Tidak disebutkan alasannya. Selain itu, tidak dikatakan rencana yang dilakukan bintang 60 tahun tersebut.

’’Daniel Day-Lewis tak akan lagi bekerja sebagai aktor. Dia sangat berterima kasih kepada semua partner dan penontonnya. Ini adalah keputusan pribadi. Dia ataupun kami sebagai perwakilan tak bakal lagi memberikan komentar lebih lanjut tentang hal ini,’’ ujar Dart dilansir dari Variety kemarin (21/6).

Mundurnya Day-Lewis adalah kehilangan besar bagi dunia akting. Dia merupakan aktor besar. Namanya lima kali masuk nominasi Aktor Terbaik Oscars.

Day-Lewis tiga kali menang lewat My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007), dan Lincoln (2012). Dua sisanya harus puas ’’hanya’’ menjadi nomine atas perannya di In the Name of the Father (1993) dan Gangs of New York (2002).

Sebelumnya, Day-Lewis pernah beberapa kali menyatakan ingin berhenti berakting. Pertama, ketika tampil dalam pertunjukan teater Hamlet di National Theatre, London, pada 1989.

Saat itu Day-Lewis yang memerankan Shakespeare mengaku berbicara pada hantu berwujud ayahnya, Cecil Day-Lewis. Setelah itu, dia menangis terisak, lalu meninggalkan panggung begitu saja.

Day-Lewis berhenti dari Hamlet dan tidak lagi kembali ke panggung teater sejak saat itu. ’’Sampai batas tertentu, aku mungkin melihat hantu ayahku setiap malam karena kamu mengeksplorasi semuanya melalui pengalamanmu sendiri jika bekerja di panggung seperti Hamlet,’’ kata Day-Lewis 23 tahun setelah kejadian itu.