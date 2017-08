Sangar! Begini Penampakan Cable di Film Deadpool 2

jpnn.com - Citra villain kejam berdarah dingin rupanya sangat lekat dengan Josh Brolin. Selain peran Thanos di rangkaian film Avengers rilisan Marvel Studios, dia bakal memainkan Cable di Deadpool 2. Kemarin dini hari (8/8), penampilan perdananya sebagai mutan bertangan bionik itu diungkap.

Foto pertama Brolin sebagai Cable diunggah kali pertama oleh Ryan Reynolds, pemeran utama sekaligus produser Deadpool 2. ’’Kita semua pasti punya satu paman yang grumpy (uring-uringan, Red), bersenjata lengkap, dan berasal dari masa depan,’’ tulis Reynolds. Dia mengunggah foto headshot Cable dengan telunjuk di depan mulut.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 7, 2017