Sanur Village Festival 2017 Manjakan Wisatawan dengan 27 Agenda Kegiatan

SHARES

jpnn.com, BALI - Bicara Kesenian lokal di Bali memang tergolong unik, ibarat tombol sirine, saat dibunyikan, maka para wisatawan akan berdatangan ke Bali.

Daya magnetnya kesenian Bali memang luar biasa, jadi tak salah bila setiap daerah di Bali mengemasnya menjadi even yang bertujuan mendatangkan wisatawan, salah satunya Sanur Village Festival (SVF) 2017.

Perhelatan SVF 2017 ini akan diselenggarakan di Pantai Sanur, tepatnya di Maisonette Area Inna Grand Bali Beach Bali, 9-13 Agustus 2017. Semua program dikemas dalam nuansa Indonesia. Festival yang sudah berlangsung kedua belas ini merangkul berbagai komponen masyarakat untuk merayakan keberagaman warga.

"Membumikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Kegiatan ini sangat tepat dan sesuai dengan tema yang diusung yaitu “The New Spirit of Heritage," kata Ida Bagus Gede Sidharta, Ketua Panitia Sanur Village Festival.

Sidharta sendiri menjelaskan, SVF 2017 ini akan ada 27 agenda kegiatan yang bisa dinikmati wisatawan yang datang ke Sanur. ke-27 kegiatan itu adalah Environment Activities, Bersih bersih Pantai, Coral plantation, Pelepasan Tukik (Bayi Penyu) ke laut, Extinction plantation dan Festival Exhibition.

Selain itu, juga ada Sanur Kreatif Expo, Cultural, Music and Art performances, Horticulture, Culinary, Food Festival, Food Heritage, Painting, Painting on the spot, Body Painting, Lomba Fotografi, Ekshibisi Foto, Fotografi, Aktifitas Olahraga, Festival Layang Layang, Fun Games, Fun Run, Turnamen Golf, Jukung Race, Turnamen Mancing, Kids Zone dan Village Cycling Tour.

"Pestanya memang tanggal 9-13 Agustus, tapi Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan Sanur International Kite Festival, lomba layang layang tingkat internasional, saat ini sudah mendaftar 23 negara. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 3-6 Agustus 2017," lanjutnya.



Juga ada Pameran foto di Griya Santrian Resort dan Villa, Jalan Danau Tamblingan, No 47, Denpasar, Bali yang Bertajuk "Bhinneka Tunggal Ika" itu merupakan hasil bidikan para fotografer Bali yang telah melalui tahap seleksi dan dipilih 34 foto untuk dipamerkan dan berlangsung mulai tanggal 4-19 Agustus 2017.

Rangkaian SVF 2017 ini akan ditutup dengan kegiatan sport tourism Bali International Triathlon 2017, yang akan berlangsung pada tanggl 15 Oktober 2017.Event perlombaan yang menggabungkan tiga cabang olahraga atletik yakni renang, lari, dan sepeda tingkat internasional akan digelar di Pantai Mertasari, Sanur, Badung, Bali.