Sapu Bersih! Cavaliers jadi Tim Pertama Lolos ke Semifinal Wilayah

Point guard Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving (2) dikepung pemain Indiana Pacers. Foto: AFP

SHARES

jpnn.com, INDIANAPOLIS - Juara bertahan NBA, Cleveland Cavaliers berhasil menyapu bersih babak pertama NBA Playoffs Wilayah Timur. Dalam game keempat (format best of seven) yang digelar di markas Indiana Pacers, Senin (24/4) dini hari WIB, Cavaliers menang 106-102.

Sebelumnya di game ketiga yang juga digeber di Indiana, LeBron James cs menang 119-114. Sementara di game pertama dan kedua yang digelar di Cleveland, Cavs menang 109-108 dan 117-111.

Cavaliers menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak kedua atau semifinal wilayah. Di babak itu nanti, Cavs akan berhadapan dengan pemenang duel Toronto Raptors versus Milwauke Bucks, yang kini masih sama kuat 2-2.

Masih di Wilayah Timur, Boston Celtics berhasil mencuri dua game di kandang Chicago Bulls. Ini merupakan balasan atas aksi Bulls saat menang di game pertama dan kedua yang digelar di Boston. Skor pun sama kuat 2-2.

Pemenang dari pertemuan Celtics vs Bulls ini akan berhadapan dengan pemenang partai Washington Wizards melawan Atlanta Hawks. Hingga game ketiga, Wizards masih unggul 2-1.

Dari Wilayah Barat, Golden State Warriors cuma butuh satu game lagi untuk lolos ke babak kedua. Saat ini, Stephen Curry dkk leading atas Portland Trail Blazers 3-0.

Houston Rockets juga sama, butuh satu kemenangan lagi atas Oklahoma City Thunder. Hingga game keempat yang digelar di Oklahoma, Senin (24/4) pagi tadi, James Harden unggul 3-1. Game kelima akan digelar di markas Rockets, Rabu (26/4) pagi WIB.

Masih di Barat, pertemuan antara LA Clippers dan Utah Jazz masih alot. Setelah saling mencuri satu game di kandang lawan, kedua tim kini sama kuat 2-2.