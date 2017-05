Sapu Bersih Toronto, Cleveland Lolos ke Final Wilayah Timur

Bintang Cleveland Cavaliers, LeBron James (23) menyumbang 35 poin saat timnya mengalahkan Toronto Raptors, Senin (8/5) pagi WIB. Foto: AFP

jpnn.com, TORONTO - Juara bertahan NBA, Cleveland Cavaliers akhirnya melaju ke final Wilayah Timur setelah menyingkirkan Toronto Raptors. Sapu bersih! Cavaliers menyudahi perlawanan Raptors 4-0 (best of seven).

Dalam game keempat yang digelar di Air Canada Centre, Toronto, Senin (8/5) pagi WIB, Cavaliers menang 109-102. LeBron James mencetak 35 poin, sembilan rebound dan enam assist.

Kemenangan ini membuat Cavaliers belum terkalahkan di NBA Playoffs. Di babak pertama, Indiana Pacers juga mereka taklukkan 4-0. Cavaliers menjadi tim pertama yang memenangkan delapan pertandingan berturut-turut dalam dua musim beruntun.

"Pertandingan melawan Raptors selalu sulit. Apalagi kami datang ke tempat yang selalu tidak bersahabat," ujar pelatih Cavaliers, Tyronn Lue di laman AFP.

Di final Wilayah Timur, Cavaliers masih menunggu pemenang antara Boston Celtics melawan Washington Wizards. Pada game ke-4 tadi pagi, Wizards menang 121-102 dan membuat skor sementara menjadi 2-2. (adk/jpnn)

Semifinal NBA Playoff Wilayah

Timur

Boston Celtics vs Washington Wizards (skor sementara 2-2)

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors (4-0, Cavs ke final)

Barat

Golden State Warriors vs Utah Jazz (3-0)

San Antonio Spurs vs Houston Rockets (2-1)