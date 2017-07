SBY Ingatkan Pemerintah Jangan Melampaui Batas

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku terus mengikuti kondisi yang terjadi di tengah bangsa, meski enam bulan terakhir puasa berbicara dengan media massa.

"Saya sudah enam bulan tidak berbicara dengan media. Meski demikian saya mengikuti what's going on in this country," ujar SBY usai bertemu ‎Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7) malam.

Presiden ke-6 RI ini kemudian mengingatkan pemerintah agar dalam menggunakan kekuasaan tidak melebihi batasan yang ada. "‎Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampui batas," ucapnya.

Menurut Pak SBY, banyak pengalaman di dunia yang dapat dijadikan pelajaran ketika kekuasaan digunakan melampaui batasan yang ada. Saat hal tersebut terjadi kata SBY, maka rakyat yang memberikan koreksi.

"Jadi sebagai bentuk kesetiaan kami pada negara, kami akan terus mengingatkan agar menggunakan kekuasaan sesuai konstitusi, etika. Selain itu juga tidak melampaui batas dan tidak keliru menggunakannya," pungkas SBY. (gir/jpnn)