SBY: Politik Kasar dan Kurang Beradab

Pak SBY. Foto: Ricardo/JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono menganggap tuduhan Antasari Azhar terhadapnya sangat kotor karena semata-mata untuk menjungkalkan langkah Agus Harimurti Yudhoyono menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

"I have to say politik itu kasar dan kurang berkeadaban tak masuk di akal saya," ujar SBY di kediamannya Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (14/2).

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menduga, ada kepentingan dari penguasa yang menjadikan Antasari sebagai alat menghancurkan nama baik dirinya dan Agus.

"Sepertinya kekuasaan bisa berbuat apa saja menindas yang lemah dan tidak berdaya," katanya.

Pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur itu mengeluh karena penguasa yang tidak henti-hentinya menghancurkan nama baiknya demi menggagalkan Agus terpilih menjadi Gubernur DKI.

"Tampaknya masih belum puas karena hari ini harus menghancurkan nama SBY di jam-jam terakhir sebelum pemungutan suara," pungkasnya.(cr2/JPG/jpnn)