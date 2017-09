Sedang Berduka, Yasmine Wildblood Dibikin Geram Komentar Usil Netizen

jpnn.com - Keluarga pasangan Abi Yapto dan Yasmine Wildblood tengah berduka. Adik sepupu Abi, yang diketahui bernama Sheliya meninggal kemarin, Sabtu (2/9).

Baik Abi dan Yasmine terlihat menyampaikan ungkapan duka melalui akun Instagram masing-masing.

“Selamat jalan ade sepupuku sayang.Semoga diterima amal dan ibadahnya,” tulis Abi dalam caption.

“Innalillahi wainnalillahi rojiun, selamat jalan Sheliya sayang, you will be missed,” tulis Yasmine dalam caption.

Namun, di tengah ramainya komentar ucapan belasungkawa, ternyata ada netizen yang sukses membuat Yasmine berang.

Netizen tersebut mengkritik gaya berpakaian Yasmine yang tampak mengenakan kaos hitam serta celana jeans robek saat berziarah.

Mendapati komentar tersebut, artis sinetron ini pun langsung ngamuk. Dirinya menjelaskan, tidak punya kesempatan mengganti bajunya lantaran sejak pagi berada di rumah sakit.

