Sedih, Status Eks Anggota KPU Ini Bikin Berkaca-kaca

Korban yang meninggal saat mobil avanza masuk kolam di Sidikalang, Sumut. Foto: facebook for pojoksatu

JPNN.com – Mantan Anggota KPU Simalungun, Ramadin Turnip adalah salah satu di antara yang merasakan duka atas tragedi kecelakaan Toyota Avanza di Sidikalang, Sumut, Senin (2/1).

Pasalnya, dari 12 korban kecelakaan tunggal di jalan lintas Sidikalang-Medan, tepatnya di Desa Tanjung Beringin, Sumbul, Kabupaten Dairi, itu masih keluarga dekatnya.

Bahkan, empat dari sembilan korban yang tewas adalah cucunya dari putri kandungnya Furida Turnip yang juga ikut tewas dalam insiden mengenaskan itu.

Selain itu, dia juga harus kehilangan lima keluarga menantunya dalam peristiwa tersebut.

Ramadin Turnip juga sempat mengunggah status terkait rasa sedihnya atas kejadian itu di media sosial.

Dalam akun facebook pribadinya, Ramadin Turnip, menyampaikan rasa sedihnya.

Dia menuliskan seperti ini, ”Tuhan jaloma boruku Furida Turnip on dohot opat pahoppu nami on di tangan siamun-Mu. Jala lehon gogo dihami keluarga manjalo hagogotan on. Dang mampu be hami Tuhan anggo dang mardongan Ho.

(Tuhan terimalah anak perempuanku Furida Turnip dan empat cucuku di sisi-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menerima cobaan ini. Kami tak mampu jika tidak karena kekuatan-Mu).