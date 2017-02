Selamat! Ahok Menang di TPS Jokowi

Suasana di 'TPS Jokowi'. Foto: M. Fathra Nazrul islam/JPNN.com

SHARES

jpnn.com -Suasana penghitungan suara di TPS IV Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, semarak. Terutama dari saksi pasangan petahana Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot S Hidayat.

Saksi pasangan jago PDI Perjuangan cs itu bersemangat meneriakkan istilah kukuh untuk Ahok-Djarot, ketika KPPS memerlihatkan surat suara yang dicoblos adalah nomor urut 2.

"Kokoh lagi semuanya tuh, kokoh dua, kokoh dua," ujar saksi tersebut sambil berteriak, saat penghitungan suara, Rabu (15/2) sore.

Pria yang mengenakan baju kotak-kotak, terus berteriak sampai surat suara terakhir selesai dibuka.

Di TPS tempat Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana mencoblos ini, kemenangan diperoleh pasangan Ahok-Djarot dengan 153 suara, disusul Anies-Sandi 77 suara dan Agus-Sylvi 48 suara. (fat/jpnn)

Berikut perolehannya:

No 1: 48 suara

No 2: 153 suara

No 3: 77 suara

Total sah: 278 suara

Tidak sah: 3 suara