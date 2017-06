Selamat, Atiqah Hasiholan Lahirkan Bayi Perempuan

SHARES

jpnn.com - LENGKAP sudah kebahagiaan pasangan Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto jelang Lebaran tahun ini.

Pasalnya, artis cantik itu baru saja melahirkan bayi perempuan.

Kabar bahagia disampaikan Rio lewat akun Instagram-nya.

"Welcome to the world my little girl#Sal," tulisnya di bawah foto sang bayi.

Rio belum menuliskan nama putrinya di foto tersebut.

Pasangan yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang anak itu pun langsung banjir ucapan selamat dari selebriti lainnya.

"Yeay congrats Atiqah dan Rio," tulis Adinia Wirasti.

Sebelumnya, Atiqah dan Rio memang sempat merahasia jenis kelamin bayi yang sudah dinanti-nantikan sejak lama itu. (flo/jpnn)