Selamat! Cella Kotak Sah Jadi Bapak

jpnn.com - Kabar bahagia datang dari personil band Kotak, Cella. Dirinya dan sang istri, baru saja dikaruniai anak laki-laki.

Cella sendiri mengumumkan kelahiran putranya di akun Instagram pribadinya. Dia mengunggah foto sang putra, Selasa (15/8).

“Welcome to the world my baby boy , alhamdulillah wasyukurillah telah lahir putra pertama saya dg @carolynadewi dg selamat, mohon doanya maturnuwun”.

Hari ini, Rabu (16/8) Cella kembali mengunggah foto putranya. Kali ini, dia ingin mengenalkan nama sang anak.

“Halo om tante, namaku “BIRAMA BLUESY GIBSON ANACARLA” dipanggilnya “Gibby” , doain gibby sehat ya om tante,” ungkapnya.

Menanggapi kabar bahagia dari pasangan yang menikah pada 13 November 2016 lalu ini, netizen pun ramai memberikan ucapan selamat. (zul/pojoksatu)

Sumber : Pojoksatu