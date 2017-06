Selamat, Durant! Golden State Warriors Juara NBA

SHARES

jpnn.com, OAKLAND - Mimpi Kevin Durant terwujud. Untuk pertama kalinya dia mendapatkan cincin juara NBA pertama. Dalam game kelima final NBA musim ini, Durant mengantar Golden State Warriors menang 129-120 atas Cleveland Cavaliers.

Game is over. Warriors menang 4-1 (best of seven). Dalam game di Oracle Arena, Oakland, Selasa (13/6) pagi WIB itu, Durant mencetak 39 poin.

Kevin Durant. Foto: AFP

Durant menjadi pemain pertama yang mencetak 30 poin atau lebih dalam lima game berturut-turut di final NBA, sejak Shaquille O'Neal untuk LA Lakers pada tahun 2000.

Durant memang pantas bahagia, terharu dan bersuka cita lebih dari pemain Warriors yang lain usai mengalahkan Cavaliers. Keputusan yang dia ambil di awal musim untuk hengkang dari Oklahoma City Thunder sangat tepat. Dia pindah semata-mata hanya untuk gelar juara.

Durant pertama kali ke final NBA pada 2012 saat berbaju Thunder. Dia kalah melawan LeBron James yang saat itu berseragam Miami Heat.

Tahun ini bersama Warriors, The Dream Team, Durant mendapatkannya. Pelukan hangat dari LeBorn James usai game kelima tadi menandakan semua senang untuk Durant.