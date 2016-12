Selamat Jalan Putri Maluku!

Finalis Puteri Indonesia 2016, Jean Trifena Patty meninggal dunia. Foto Instagram

JPNN.com - Salah satu finalis Puteri Indonesia 2016, Jean Trifena Patty meninggal dunia.

Puteri Maluku 2016 ini meninggal dunia di Rumah Sakit Otoqwik, Passo, Kecamatan Baguala, Kamis (29/12) pagi.

Sebelumnya, Jean Trifena Patty sempat dirawat karena menderita luka asam lambung.

Kabar duka atas kematannya ini dikabarkan oleh akun Instagram Official Putri Indonesia.

“Deep condolences on our beloved Puteri Indonesia Maluku 2016 Jean Trifena Patty. All loves and prayers goes to you. Your strong dedication will always be remembered. Rest in Peace Jean Trifena Patty. October 7th 1990-December 29th 2016,” tulis akun Instagram tersebut.

Puteri Indonesia terbilang mendadak.

Sebab selama ini dia memang sempat dikabarkan terserang penyakit asam lambung.

Namun setelah penyakitnya tak kunjung sembuh dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.