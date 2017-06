Selamat, Mikha Tambayong Sudah Raih Gelar Sarjana

Mikha Tambayong. Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos

jpnn.com - Kabar bahagia datang dari artis Mikha Tambayong yang telah diwisuda, Sabtu (3/6).

Mikha akhirnya lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Pelita Harapan.

Kebahagiaan Mikha merayakan kelulusannya dia bagikan lewat akun Instagram miliknya.

“Officially Maudy Mikha Maria Tambayong, S.H., graduated with honor. To God be the glory,” tulis Mikha pada kolom caption salah satu postingan fotonya.

Mikha juga terlihat memposting foto bersama orang tuanya.

Terlihat jelas rona wajah bahagia dari perempuan yang dikabarkan dekat dengan Chicco Jerikho itu.

“My heart and soul. Thank you, thank you, thank you,” tulis Mikha dalam keterangan foto yang dia unggah.

Melihat postingan tersebut, netizen ramai-ramai memberikan ucapan selamat kepada dirinya yang sudah resmi bergelar sarjana.(zul/pojoksatu)