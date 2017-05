Selamat, Reza Rahadian Rajai IMAA 2017

Aktor dan bintang iklan, Reza Rahadian. FOTO: Dok. Jawa Pos

jpnn.com - Reza Rahadian berhasil menyabet penghargaan sebagai pemeran pria utama terbaik dalam ajang IMAA 2017.

Reza berhasil meraih gelar tersebut berkat aktingnya di film My Stupid Boss.

Tak hanya itu, Reza juga berhasil meraih gelar Pemeran Utama Pria Terfavorit.

Dalam kategori keduanya, Reza unggul dari empat pesaingnya, yakni Abimana Aryasatya, Chicco Jerikho, Nino Fernandez dan Teuku Rifnu Wikana.

Sementara itu, untuk kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik IMAA 2017 tahun ini jatuh kepada Cut Mini.

Sedangkan Pemeran Utama Wanita Terfavorit diberikan kepada Laudya Chintya Bella.

Berikut daftar pemenang IMAA 2017 :

– Pemeran Utama Pria Terfavorit : Reza Rahadian (My Stupid Boss)

– Pemeran Utama Wanita Terfavorit : Laudya Chintya Bella (Aisyah)

– Pemeran Pembantu Pria Terfavorit : Dion Wiyoko (Cek Toko Sebelah)

– Pemeran Pembantu Wanita Terfavorit : Chelsea Islan (3 Srikandi)

– Pemeran Pendatang Baru Terfavorit : Bisma Kharisma (Juara)

– Ansamble Terbaik : My Stupid Boss

– Pemeran Utama Pria Terbaik : Reza Rahadian (My Stupid Boss)

– Pemeran Utama Wanita Terbaik : Cut Mini (Atirah)

– Pemeran Pembantu Pria Terbaik : Agus Kuncoro (Moammar Emka’s Jakarta Undercover)

– Pemeran Pembantu Wanita Terbaik : Raihannun (Salawaku)

– Pemeran Pendatang Baru Terbaik : Bisma Kharisma (Juara)

– Pasangan Terbaik : Nicholas Saputra & Dian Sastro (Ada Apa Dengan Cinta)

– Pemeran Anak – Anak Terbaik : Adriyan Bima (Bangkit !)

– Lifetime Achivement : Christine Hakim