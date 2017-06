Selamat..Hasil Tiki Taka Ridwan Kamil dengan Istrinya Masuk ke ITB

Ridwan Kamil. Foto: Bandung Ekspres/dok.JPNN.com

SHARES

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sedang bersukacita. Bukan karena Persib menang atas Persiba, atau karena namanya populer jelang Pilgub Jabar. Lebih dari itu...

Kang Emil, panggilan Ridwan, berbahagia karena putranya, Emmeril Kahn Mumtadz lulus seleksi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN 2017 di Fakultas Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung.

"Alhamdulillah. Anak lelakiku, buah cinta dan kerjasama tiki taka dengan @ataliapr (istirnya), berhasil lulus ujian masuk ITB. Semoga engkau menjadi manusia yang berguna dan membawa perubahan. I am proud of you," tulis Kang Emil di Instagram pada akun ridwankamil.

Emmeril mengikuti jejak ayahnya. Seperti diketahui, Kang Emil juga lulusan ITB, S1 teknik aristektur.

Selamat buat Emmeril, juga buat kedua orang tuanya. (adk/jpnn)