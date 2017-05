Seleb Ahoker Ini Marah, Sangat Marah

Shanty. Foto: dok jpnn

jpnn.com - Satu lagi kalangan selebritas yang kecewa terhadap vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Punrama alias Ahok.

Dia adalah aktris dan penyanyi Shanty. Seperti seleb-seleb Ahokers lainnya, Shanty juga menggunakan Instagram untuk menyuarakan kekesalannya.

“Belum pernah semarah ini menyaksikan salah satu anak bangsa Indonesia terbaik divonis penjara, dan putusan hakim yang jauh melebihi tuntutan Jaksa,” kata Shanty di bagian keterangan foto Ahok yang diunggahnya, Selasa (9/5).

“I know politics is dirty. It has many faces. It’s never black and white.. Anything to take down the opponent. Sadly, someone has to be sacrificed,” lanjut dia.

Shanty bahkan mengatakan apa yang terjadi kepada Ahok, setelah semua kerjanya selama ini membenahi Jakarta, merupakan sesuatu yang tragis.

“Seorang Ahok yang secara nyata membenahi Jakarta, melawan korupsi. Harus berakhir di bui. Tragis!! Sungguh sangat tragis!!,” ucapnya.