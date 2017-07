Seleb AS Rayakan Kemerdekaan: Dari Bikini Paris Hilton, Sampai Taylor Swift Menghilang

SHARES

Setiap 4 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan di Amerika Serikat. Beragam cara dilakukan para selebriti Hollywood untuk memperingati hari besar tersebut. Inilah sebagian keseruan mereka. (adn/c14/ayi)

Kenang lewat Museum

Dwayne ’’The Rock’’ Johnson memaknai Hari Kemerdekaan dengan menghabiskan waktu bersama keluarga mengunjungi museum National Center for Civil and Human Rights di Atlanta, Georgia. Aktor Baywatch (2017) itu menikmati suasana tenang sambil diiringi alunan lagu gereja. Sambil memejamkan mata, The Rock berhenti di sebuah monumen untuk mengenang empat gadis yang tewas tertimpa reruntuhan saat insiden 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama, pada 1963.

’’Tak bisa menahan tangis memikirkan anak perempuanku sendiri dan betapa aku hidup untuk mengurus dan melindunginya. Begitulah yang kita semua rasakan tentang anak kita. Mengurus, mendidik, melindungi, dan mencintai,’’ kata The Rock melalui akun Instagram miliknya.

’’Sungguh bersyukur. Nikmati hari ini bersama keluarga,’’ lanjutnya.

Halle Berry Hiking

Aktris terbaik Oscars 2002 ini mendaki gunung bersama dua anaknya, Nahla Ariela Aubry dan Maceo Robert Martinez. Ketiganya berpenampilan kasual. Berry mengenakan celana panjang, jaket flanel, sneakers, serta topi. Kedua anaknya mengenakan celana pendek dan kaus serta sneakers. ’’Semua ini. Selamat 4 Juli Amerika Serikat,’’ tulis Berry di kolom caption Instagram.

