Seleb Seru-seruan Nonton Eclipse

jpnn.com - Gerhana matahari total sedang menjadi trending topic di Amerika Serikat. Peristiwa langka itu terjadi pada Senin siang (21/8) waktu setempat.

Para selebriti ikut antusias menyambut peristiwa yang terakhir terjadi pada 8 Juni 1918 tersebut. Foto, video, bahkan puisi memenuhi linimasa media sosial mereka. Siapa sangka gerhana bisa seseru ini. (fam/c25/na)

Lady Gaga

Total eclipse vibes. Begitulah caption foto di Instagram Lady Gaga. Di foto itu tampak si Mother Monster menikmati gerhana matahari total dengan stylish. Dia memakai kacamata kece. Di telapak tangan kanan dan kirinya tertulis take me to your planet. Padahal, gerhana terjadi antara matahari, yang notabene bintang juga satelit bumi, dan bulan.

Jim Carrey

Dalam sehari, Jim Carrey melihat dua ”gerhana”. Pertama, gerhana matahari total seperti yang dilihat banyak penduduk AS. Yang kedua? ”Ketika aku lagi lihat gerhana, aku mengangkat cangkir kopi dan ini yang kulihat. Kebetulan? Kurasa enggak!” tulisnya, sambil mengunggah tanda bulat bekas cangkir kopi di mejanya. Ya, agak mirip, sih...

Sumber : Jawa Pos