Selebrasi Bali United Mendunia, Yabes: Foto Ini Mewakili Indonesia

SHARES

jpnn.com, BALI - Akun instagram milik pesepakbola Indonesia pun tidak luput untuk mengabadikan ulang momen langka ini. Foto hasil jepretan Fotografer Rada Bali (Jawa Pos Group), Miftahuddin Halim yang merekam aksi selebrasi pemain Bali United tersebar.

Bambang Pamungkas melalui akun instagramnya @bepe20 mengunggah ulang foto karya Miftah dengan caption,

“This is why we love this game,” ucapnya.

Mantan punggawa Persib Bandung dan Bali Devata, Ilija Spasojevic juga mengunggah ulang di akun instagramnya yang bernama @spaso_87.

“The best goal celebration ever #unity,” terang penyuka band Navicula, Deep Purple, Led Zeppelin, Metallica, Nirvana, dan Rancid ini.

Sementara itu, Miftahuddin Halim pemilik foto yang berasal Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, ini pun bercerita tentang kisahnya saat mengabadikan momen berharga ini.