Selebrasi Beda Agama Mendunia, Bali United Diklaim Milik Malaysia

jpnn.com, BALI - Selebrasi tiga pemain berbeda agama milik Bali United masih menjadi topik hangat di media sosial.

Foto yang diambil oleh fotografer Radar Bali Miftahuddin Halim itu masih viral.

Media tanah air dan asing bergantian memajang foto Miftahul Hamdi, Ngurah Nanak, dan Yabes Roni Malaifani itu.

Namun, ada netizens asal Malaysia yang mengusik warga internet Indonesia.

Akun bernama @izzatizzmy20 mengklaim Bali United adalah milik Malaysia.

Awalnya, dia hanya me-retweet akun @geniusfootball.

“Bali united is from malaysia. so proud of malaysia!” demikian tulis @izzatizzmy20.

Netizens Indonesia langsung bereaksi keras.