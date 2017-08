Selena Gomez Jadi Korban Hacker, Foto Syur Tersebar

Selena Gomez. Foto: Instagram

jpnn.com - Selena Gomez jadi seleb terbaru yang jadi korban peretas usil. Peretas mengambil alih akun Instagram penyanyi dan bintang film itu.

Lebih gawatnya lagi, si hacker malah mengunggah foto telanjang mantan pacarnya, Justin Bieber. Di sana tampak gambar-gambar lama yang diambil dari liburan Justin Bieber ke Bora Bora pada tahun 2015.

Bintang pop itu terlihat bugil alias tidak memakai sehelai benang pun. Hanya saja bagian terlarangnya ditutupi dengan gambar editan.

"LOOK AT THIS N***A LIL SHRIMPY," tulis hacker sebagai keterangan foto di akun Instagram @selenagomez.

Postingan itu spontan membuat 125 juta pengikut terkejut. Apalagi Selena Gomez dan Justin Bieber memang tidak ada hubungan lagi.

Beruntung kejadian tersebut bisa diatasi. Akun Instagram Selena Gomez dengan cepat dinonaktifkan setelah di-hack. Kirsten Stubbs, Direktur Pemasaran Digital di Interscope Records, menulis tweet untuk memberi tahu penggemar tentang penonaktifan akun tersebut.

"Kami menonaktifkan Instagram untuk memastikan keamanannya sebelum diluncurkan kembali! Tuntaskan dengan ketat," ungkapnya.

Tidak lama kemudian, akun Selena telah kembali. Tentunya dengan foto-foto bugil Justin Bieber yang telah dihapus.