Semangat Jupe yang Tertinggal di Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Yuli Rachmawati atau Julia Perez memang dikenal sebagai wanita tangguh yang tak menyerah melawan penyakitnya. Perempuan disapa Jupe itu bahkan pernah menulis kata-kata untuk tidak pernah menyerah dalam segala hal.

"I promise i will fight never…surrender," kata-kata yang ditulis Jupe sebagai keterangan foto yang diunggahnya di Instagram.

Kata-kata itu benar, perempuan yang akrab disapa Jupe itu memang tidak pernah menyerah hingga maut menjemputnya, Sabtu (10/6).

Kutipan kata itu yang diunggap Jupe itu dilakukannya saat masih masih berjuang melawan kanker serviks. Kata-kata itu seolah menjadi penyemangat pelantun lagu Aku Rapopo saat masih dirawat di bRumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Tampaknya dia tak mau menyia-nyiakan waktu selama di rumah sakit. Dia sengaja berbagi kata-kata bijak yang diunggahnya di akun @juliaperezz.

Tulisan-tulisan tangannya masih tersisa hingga kini di akun Instagram pribadinya. Jupe pernah mengunggah quotes soal tolong menolong. "Help people, even when you know they can't help you back." Ya, antulah sesama, meski kamu tahu, mereka tidak bisa melakukan hal yang sama untuk menolongmu."



Kini, Jupe telah tiada, setelah hampir lima bulan menahan sakit karena dia tak pernah menyerah. Dia meninggalkan ibunya, Sri Wulansih dan dua adiknya yakni Nia Anggia dan Della Wulan Astreani. (mg7/jpnn)