Semoga Mas Ariel dan Tante Sophia Segera Menikah

Sophia Latjuba-Ariel Noah. Foto Instagram

jpnn.com - Hubungan Sophia Latjuba dan Ariel ‘Noah’ memang spesial. Bahkan, Sophia sudah cukup dekat dengan Alleia Anata Irham yang tak lain anak semata wayang vokalis band Noah itu.

Saking dekatnya, hubungan mereka sudah seperti ibu dan anak. Sophia pun menunjukkan keakrabannya dengan Alleia yang hari ini (5/6) berulang tahun.

Mantan istri Indra Lesmana itu sengaja memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Alleia melalui di media sosial Instagram. Tentu saja ada foto yang disertai doa.

“Happy birthday kakak. May you stay as sweet and smart and beautiful and may this very special day bring all the blessing to you. Love you,” tulis Sophia Latjuba di akun sophia_latjuba88 di Instagram.

Janda seksi itu juga mengunggah foto Alleia bersama Manuella, putri bungsunya dari pernikahan dengan Michael Villareal. Sophia memang kerap membawa Alleia dan Manuella saat pergi keluar.

Kedekatan Sophia dan anak Ariel membuat warganet mendoakan perempuan 46 tahun kelahiran Berlin Barat itu segera mengakhiri masa jandanya. Netizen mendoakan Sophia dan Ariel segera menikah.