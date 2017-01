Sempat Cuti, Ernest Prakasa Bakal Tur Stand Up Comedy

Ernest Prakasa. Foto: dok/JPNN.com

JPNN.com - Ernest Prakasa akan membuat tur stand up comedy pada tahun ini. Tur tersebut akan diselenggarakan di sebelas kota.

"April-Mei jalan," kata Ernest saat promo film Cek Toko Sebelah di Blok M Square 21, Jakarta, Sabtu (31/12).

Ernest sudah menentukan kota-kota yang menjadi tempat penyelenggaraan tur stand up comedy. Meski begitu, Ernest belum mau mengumumkan secara resmi. Sebab, dia sedang fokus untuk mempromosikan film Cek Toko Sebelah.

Cek Toko Sebelah merupakan film kedua garapan Ernest. Film yang ikut dibintangi Gisella Anastasia itu tayang di bioskop sejak 28 Desember 2016 lalu.

Hanya saja, Ernest membocorkan bahwa Jakarta menjadi salah satu kota penyelenggaraan tur stand up comedy. "Jadi mungkin begitu bulan Februari udah diumumkan satu-satu," ucapnya.

Pada 2016, Ernest memutuskan tidak membuat tur atau pertunjukan tunggal stand up comedy. Sebab, dia memilih fokus di film.

"Biasanya gue bikin kalau enggak tur, ya show tunggal, setiap tahun pasti ada, ini untuk pertama kalinya gue off. Tapi enggak pengin lama-lama enggak stand up, takut kayak no touch with the roots. Jadi ingin dekat sama akarnya, biar enggak lepas dari akarnya," ungkap Ernest.