Sempat Tertinggal, Madrid Pukul Napoli

Selebrasi pemain Real Madrid, usai Casemiro (dua kiri) mencetak gol ke gawang Napoli. Foto: uefa

jpnn.com -Real Madrid mengamankan kemenangan partai kandang dalam leg pertama 16 Besar Liga Champions, di Santiago Bernabeu, Kamis (16/2) dini hari WIB. Menjamu tamu dari Italia, Napoli, Madrid menang 3-1.

Publik tuan rumah sempat terdiam usai Lorenzo Insigne membuka skor pada menit ke-8. Namun Madrid bereaksi dengan baik. Karim Benzema menyamakan kedudukan pada menit 19, skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Toni Kroos membukukan namanya di papan skor. Gelandang asal Jerman ini membuat Madrid unggul lewat golnya di menit ke-49. Casemiro tak mau ketinggalan. Dia mencetak gol pada menit ke-54.

Setelah tertinggal 1-3, Napoli bermain lebih menekan. Sejumlah peluang didapatkan Insigne, Jose Callejon maupun Dries Mertens. Kiper El Real, Keylor Navas dipaksa berjibaku. Skor 3-1 bertahan hingga wasit Damir Skomina meniup peluit panjang.

Statistik UEFA mencatat, dalam laga ini Madrid melepaskan enam shot on target, sebelas shot off target. Sementara Napoli dua on target, empat off target.

Laga kedua akan digelar di markas Napoli, San Paolo, 8 Maret mendatang. (adk/jpnn)