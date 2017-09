Senangnya Cinta Laura Bertemu dengan Selena Gomez di NYFW

jpnn.com - Artis peran Cinta Laura Kiehl terus menunjukkan eksistensinya di dunia hiburan internasional.

Berbagai kegiatan keartisan dilakoninya di Amerika, seperti menghadiri pagelaran New York Fashion Week.

Di sana, pelantun lagu Tulalit itu begitu senang bisa menyaksikan parade para desainer memperlihatkan rancangan baju mereka.

Terlebih, di tempat yang sama, dia bertemu dengan Selena Gomez.

Meski hanya sebentar, Cinta Laura sempat ngobrol dengan mantan kekasih Justin Bieber itu.

Bahkan pemain sinetron Upi Abu itu sempat mengabadikan kebersamaannya dengan Selena Gomez.

Seperti yang terlihat pada unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

"What they say is true... @selenagomez is such a sweetheart!," tulis Cinta Laura sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Selasa (12/9).