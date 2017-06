Seniman dan Aktivis Australia Terima Penghargaan Queen’s Birthday

SHARES

Hampir 900 warga Australia mendapat pengakuan atas kontribusi mereka dalam masyarakat dan masuk dalam daftar kehormatan Hari Ulang Tahun Ratu (Elizbeth II) tahun ini.

Daftar tersebut mengakui beragam warga dengan berbagai latar belakang -ilmuwan, penghibur, pengacara, perancang, pekerja komunitas, artis -dan ahli hitung cepat Pemilu.

"Kepada semua penerima, saya ucapkan selamat, terima kasih dan penghargaan atas kontribusi Anda kepada bangsa kita," sebut Gubernur Jenderal Australia, Sir Peter Cosgrove.Cate Blanchett (AC)

Aktris dan sutradara teater ini mendapat pujian internasional atas karir akting dan panggungnya yang telah dirintis sejak lama.

Tahun ini, ia dianugerahi penghargaan ‘Companion of the Order of Australia’ atas kontribusinya dalam bidang pertunjukan seni sebagai aktor dan direktur organisasi artistik, dan juga sebagai aktivis kemanusiaan dan lingkungan.

Blanchett memulai debutnya sebagai aktris teater di Sydney, di mana ia mendapat pujian kritis dan populer atas serangkaian kesuksesannya bersama Sydney Theatre Company.

Ia adalah orang pertama yang memenangkan penghargaan ‘Critics 'Circle Theatre’ untuk kategori pendatang baru dan aktris terbaik di tahun yang sama atas perannya di pertunjukan teater ‘Oleanna’ bersama aktor Geoffrey Rush.

Ia pindah ke dunia film dan sejak itu memenangi dua Piala Oscar untuk perannya dalam film ‘The Aviator’ film garapan Woody Allen, Blue Jasmine.