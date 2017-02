Seorang Caleg Disoroti Karena Bagikan Botol Anggur Saat Kampanye di Australia Barat

SHARES

Menteri Utama negara bagian Australia Barat Colin Barnett mengatakan bahwa salah seorang calon anggota parlemen dari partainya, Partai Liberal berbuat salah ketika membagi-bagikan botol anggur selagi kampanye.

Australia Barat akan menyelenggarakan pemilu negara bagian tanggal 11 Maret mendatang dan Partai Liberal adalah partai yang sedang berkuasa di Australia Barat.

Dalam kegiatan kampanye dari rumah ke rumah untuk menemui warga, hal yang disebut sebagai 'doorknocking' di Australia, salah satu calon dari Partai Liberal Lily Chen memberikan sebotol anggur.

Dalam komentarnya, Colin Barnett mengatakan apa yang dilakukan Lily Chen merupakan tindakan yang tidak benar, walau sebenarnya Lily Chen adalah calon yang baik.

Dalam setiap botol anggur tersebut tertulis label "Lily Chen Liberal for Mirrabooka", dan Lily Chen menggambarkan dirinya sebagai "The Change Mirrabooka Needs (Perubahan yang diperlukan (daerah pemilihan) Mirrabooka)".

Partai Liberal mengataakn pembagian botol anggur itu 'sesuai dengan tradisi China dan sebagai tanda perayaan Hari Imlek."

Namun dalam sebuah pernyataan, Partai Liberal mengatakan Chen mengakui bahwa dia salah mengambil keputusan.

"Dia minta maaf sedalam-dalamnya dengan apa yang sudah terjadi." kata seorang juru bicara partai di Perth.