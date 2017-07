Shanty: Ketemu Pahlawan, Jagoan saya, Ahok..

'Ahok'. Foto: dok/JPNN.com

SHARES

jpnn.com, DEPOK - Dukungan moril masih terus mengalir untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama yang tengah mendekam di sel tahanan Mako Brimob, Depok.

Salah satunya datang dari penyanyi Shanty Paredes.

Shanty bahkan memiliki kesempatan bertemu dengan pejabat yang karib disapa Ahok itu.

"Lagi on the way mau ke Kelapa Dua Brimob untuk ketemu pahlawan saya, jagoan saya, Ahok," kata Shanty dalam video yang diunggah ke akun media sosial Instagram Story, Selasa (4/7).

Namun sayang, momen pertemuan pelantun lahu Oh Kasih itu dengan Ahok tidak bisa diabadikan.

Meski demikian, Shanty memperoleh tanda tangan pejabat asal Belitung itu pada buku A Man Called Ahok.

"Senang banget ketemu," ucap Shanty.(ded/jpg)