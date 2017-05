Sheila Marcia Masih Galau, Sahabatnya…

Sheila Marcia bersama sahabatnya. Foto: Instagram

Setelah mengalami kecelakaan di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pada 6 Mei lalu, kondisi Melodya Vanesha masih belum sadarkan diri. Teman dekat Sheila Marcia itu masih mendapatlan perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Menurut manajer Sheila, jaringan saraf di otak yang membuat Vanesha belum sadar total. Mengetahui kondisi teman dekatnya masih belum sembuh, Sheila pun mengaku rindu.

Ibu tiga anak itu pun tak bosan mengungkap kerinduannya di Instagram. Seperti dalam foto-foto yang diunggahnya baru-baru ini. Dia tampak berkumpul bersama teman-temannya untuk menghibur hatinya yang tengah galau.

"@itsvanezz, aku ketemu teman-teman kamu. We all waiting for you and pray everyday for you," tulis Sheila Marcia sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Tak ingin terlihat lemah, pemain film Hantu Jeruk purut itu juga menuliskan kata-kata untuk menguatkan hatinya. "Hidup harus tetap berjalan," kata Sheila pada foto unggahan berikutnya.

Kegalauan Sheila memang beralasan. Sebab, dia termasuk korban kecelakaan yang tak mengalami luka parah. Setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Medistra, dia sudah diperbolehkan pulang. Tak seperti Vanesha yang hingga kini belum sadarkan diri dan masih menjalani perawatan intensif.(mg7/jpnn)