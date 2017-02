Shivering Ground Siap Menghentak Lagi di 2017

Shivering ground festival. Foto: Instagram

SHARES

jpnn.com - Festival EDM bertajuk Unlimited Coolness pertama di Indonesia, Shivering Ground, siap digelar kembali tahun ini.

Acara yang sukses mendatangkan 10 ribu penonton di Eco Park Ancol setahun lalu itu kembali dipromotori Berliant Entertainment.

Kepastian tersebut didapat setelah Berlian merilis video teaser di lama Instagram-nya, Selasa kemarin.

"We are BACK!!! SHVR GROUND FESTIVAL this May 2017, Stay Tuned!!!," tulis akun berlian.ent.

Dalam video teaser itu, tertulis akan ada sembilan DJ Internasional, 11 DJ lokal, dan dua area yakni indoor dan outdoor.

Meski jadwal dan tempat belum dirilis, para partygoers tentunya sangat menantikan festival yang mengubah brand image menjadi 'SHVR Ground Festival'.

Seperti diketahui, Shivering Ground sukses mendatangkan duo DJ nomor satu dunia asal Belgia, Dimitri Vegas & Like Mike.

Sejumlah nama besar seperti Jay Hardway, MATTN, Dirty South hingga Twerk sukses menghentak Ancol semalam suntuk pada 2016 lalu.

Informasi lengkap mengenai festival ini akan segar diinformasikan melalui website generation-g.id (mg5/JPNN)