Si Buta dari Gua Hantu Hadir Dalam versi Komik Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Bumi Langit Komik membuat gebrakan baru di minggu ini dengan meluncurkan komik-komik digital yang menampilkan karakater-karakter legendaris Indonesia.

General Manager Bumi Langit Komik, Yuniarto, menjelaskan, para karakter legendaris tersebut pernah merajai popularitas di kalangan anak muda Indonesia, dan kini akan hadir kembali untuk menghibur generasi muda saat ini.

Rangkaian persembahan yang dinamakan Bumi Langit Revolusi ini ditandai dengan diluncurkannya serial komik digital Si Buta dari Gua Hantu secara gratis, pada 17 Mei 2017 pada pukul 17.00 WIB di https://www.facebook.com/.bumilangitkomik.

“Hadirnya karakter Si Buta dari Gua Hantu ini nantinya akan diramaikan oleh karakter-karakter lain seperti Gundala, Maza, Godam, Sri Asih, Virgo, Tira dan lainnya dalam format komik digital,” terang Yuniarto.

Dengan hadirnya karakter ini diharapkan bisa mengobati kerinduan para penggemar komik Indonesia di tengah maraknya karakter jagoan-jagoan asing dari mancanegara.

Komik-komik bumilangit Revolusi ini digarap dengan pendekatan yang berbeda. Secara historis biasanya seluruh pengerjaan komik dikerjakan oleh satu orang tetapi saat ini dikerjakan oleh team cretaive komikus muda.

Seperti misalnya komikus Iwan Nazif, komikus “How to train your dragon” ( Dreamworks studio), lalu ada Is yuniarto komikus Garudayana dan Spirit of Nusantara. Selanjutnya Alti Firmansyah yang pernah terilbat proyek komik Star-LorD, Kitty Pryde, X-Men ’92 (Marvel Comics).

Kemudian ada penulis Oyasujiwo kreator buku cerita untuk anak-anak Odong-Odong dongeng dan pernah terlibat dengan proyek film layar lebar Paddle Pop. Ada banyak nama terkenal di dalam team creative bumilangit juga seperti Sungging, Uwie Mathovani Imansyah lubis, Iskandar Salim, Annisa Nisfihani, Aziza Noor, dan Alfi Zachkyelle.‎ (esy/jpnn)