Si Cantik Bakal Main Film Manga Jepang

Kim Tae Ri. Foto: Zimbio

jpnn.com - Beberapa bulan yang lalu beredar kabar aktor Ryu Joon Yeol dan Kim Tae Ri mungkin akan berakting bersama dalam sebuah film baru.

Kini berita tersebut dipastikan benar keduanya memang akan menjadi lawan main dalam sebuah film.

"Ryu Joon Yeol, Kim Tae Ri dan Moon So Ri tengah bersiap untuk memulai syuting film Little Forest" kata jubir Little Forest, seperti dilansir laman Allkpop.

Film ini didasarkan pada manga populer Jepang.

Joon Yeol dan Tae Ri akan berperan sebagai teman satu kampung halaman sementara Moon So Ri akan berperan sebagai ibu Kim Tae Ri.(fny/jpnn)