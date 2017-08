Si Cantik Go Jun Hee Bakal Bintangi Drama Baru

SHARES

jpnn.com - GO JUN HEE telah bergabung dengan pemeran lain dalam drama terbaru JTBC yang berjudul Untouchable.

Artis ini akan memerankan peran seorang putri satu-satunya presiden dalam Untouchable.

Aktor Jin Goo baru-baru ini dikonfirmasi untuk memainkan peran utama dalam drama tersebut.

Go Jun Hee dan sutradara Jo Nam Gook akan bersatu kembali untuk proyek yang sangat dinanti ini.

Keduanya sebelumnya bekerja sama dalam film The Chaser.

"Saya memiliki kepercayaan pada sutradara Jo Nam Gook. Script drama ini dibuat dengan sempurna dan saya yakin bahwa saya bisa menunjukkan kualitas kerja tertinggi saya ke pemirsa," kata Jun Hee, seperti dilansir laman Soompi.

Sementara itu, Go Jun Hee terakhir kali tampil di drama hit, She Was Pretty pada 2015.

Dia juga telah membintangi drama 50 episode di Tiongkok.