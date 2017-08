Si Cantik Kim Go Eun Main Film Baru

jpnn.com - Kim Go Eun dan Park Jung Min akan bertemu di sebuah film baru.

Kedunya dipasti akan berperan sebagai lead dalam film Byeon San.

Ini adalah proyek ke 13 oleh sutradara Lee Joon Ik, yang sebelumnya menciptakan beberapa film hits termasuk The King and the Clown, Dongju: The Portrait of a Poet a dan Anarchist from Colony.

Byeonsan menceritakan kisah tentang rapper Hak Soo (Park Jung Min) yang kembali ke kampung halamannya dan bersatu kembali dengan teman sekolah dasarnya, Sun Mi (Kim Go Eun).

Film ini akan menggunakan tema unik hip hop untuk menghadirkan cerita yang lucu tapi menyentuh.

"Park Jung Min dan Kim Go Eun keduanya meninggalkan kesan kuat pada saya sejak proyek debut mereka, jadi saya yakin dengan kemampuan akting mereka. Ini adalah casting sempurna untuk Byeonsan," kata sutradara Lee Joon Ik, seperti dilansir laman Soompi.

"Bekerja kembali dengan sutradara Lee Joon Ik setelah film Dongju: The Portrait of a Poet sangat menyenangkan dan istimewa, jadi saya bersemangat dan menantikannya lagi," kata Park Jumh Min.

" Saya telah menjadi penggemar sutradara Lee Joon Ik untuk waktu yang lama, jadi saya senang bisa bekerja sama dengannya melalui proyek ini," pungkas Kim go eun.