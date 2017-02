Si Imut Ini Bakal Bintangi Bride of the Water God

Moon Chae Won. Foto: Kdrama

SHARES

jpnn.com - Moon Chae Won kemungkinan akan mengambil peran utama wanita dalam drama terbaru, TVN, Bride of the Water God.

" Moon Chae Won telah menerima tawaran untuk membintangi drama Bride of the Water God, tapi hingga saat ini dia masih dalam pembicaraan dengan team produksi drama," kata perwakilan agensi Namoo Actors, seperti dilansir laman Soompi.

Bride of the Water God adalah drama spin-off fantasi komedi romantis dari manhwa asli dengan judul yang sama.

Penulis Incomplete Life dan produser Nine: 9 Times Time Travel dan The Three Musketeers telah dipastikan menjadi bagian dari team produksi drama.

Nam Joo Hyuk juga menerima tawaran untuk membintangi drama sebagai pemeran utama pria.(fny/jpnn)