Si Pengantin Goblin Bakal Main Film Baru Nih

jpnn.com - KIM Go Eun diprediksikan akan membintangi sebuah film baru.

Film baru itu berjudul Byeonsan.

"Kim Go Eun telah menerima tawaran casting dan secara positif meninjau script film tersebut," kata BH Entertainment, seperti dilansir laman Soompi.

Byeonsan bercerita tentang seorang rapper (diperankan oleh Park Jung Min) yang tengah bersiap untuk mengikuti program audisi hip hop sampai dia suatu hari mendengar kabar mendadak tentang penyakit ayahnya dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya.

Pemeran pengantin Goblin di drama Goblin tersebut saat ini sedang mempertimbangkan peran sebagai cinta pertama Park Jung Min.

Film ini akan disutradarai oleh Lee Joon Ik, yang karya sebelumnya termasuk Sado, Dongju: The Portrait of a Poet and Anarchist from Colony.

Produksi film ini dijadwalkan dimulai pada paruh kedua tahun ini.(fny/jpnn)