SHARES

jpnn.com - PUTRI duyung cantik di drama The Legend of the Blue Sea, Jun Ji-hyun, punya kabar bahagia.

Saat ini aktris berumur 35 tahun itu mengandung anak kedua.

"Usia kehamilannya sepuluh minggu. Dia sangat berhati-hati karena ini trimester pertama," kata juru bicara Culture Depot, agensi yang menaunginya.

Ji-hyun menikah dengan perencana keuangan kaya Choi Jun-hyuk pada 2012.

Mereka dianugerahi anak pertama pada Februari 2016. Selamat! (glo/c25/ayi/jpnn)