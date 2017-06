Siap-siap, 4 KA Tambahan Bisa Dipesan Mulai 00.01 WIB

Kereta api. Ilustrasi. Foto dok JPG

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta mengoperasikan empat kereta api (KA) tambahan dengan rangkaian kereta premium untuk berbagai relasi.

Rangkaian yang akan dioperasikan sebagai KA tambahan ekstra ini merupakan hasil produksi PT Industri Kereta Api (Inka) yang baru saja diselesaikan dan diserahterimakan.

KA - KA tersebut di atas terdiri dari delapan unit kereta premium dengan kapasitas masing-masing 80 tempat duduk dan dua unit kereta premium untuk penumpang dengan keterbatasan fisik, berkapasitas 64 tempat duduk di tiap kereta.

"Sehingga kapasitas dalam setiap satu kali perjalanan adalah 768 seat. Dengan demikian dalam sehari, total keempat kapasitas KA tambahan ekstra tersebut yakni 3.072 seat," ujar Senior Manajer Humas KAI Daop 1 Suprapto.

"Bagi pemudik yang ingin merasakan sensasi menggunakan kereta premium yang masih ‘fresh from the oven’, KAI membuka pemesanan tiket mulai 14 Juni 2017 pukul 00.01 WIB," imbuhnya.

Pembelian tiket bisa dilakukan melalui pembelian online di website KAI, aplikasi KAI Access, situs penjual tiket yang telah bekerja sama, maupun channel-channel resmi lainnya.

Sebanyak 19 perjalanan KA tambahan Lebaran 2017 akan dioperasikan setiap harinya oleh PT KAI Daop 1 Jakarta pada masa lebaran yaitu keberangkatan mulai 15 Juni 2017 (H-10) sampai dengan 11 Juli 2017 (H+15) atau 27 hari.

"Sehingga total menjadi 71 perjalanan KA per hari sebelumnya 52 perjalanan KA Reguler per hari, dengan kapasitas tambahan tempat duduk adalah sebanyak 12.912 TD per hari," tandas Suprapto.(chi/jpnn)