Siap-siap, Berburu Tiket We The Fest 2017

We The Fest.

jpnn.com - Penggila konser dan festival musik pasti sudah tidak bersabar menantikan We The Fest.

Salah satu festival musik persembahan promotor Ismaya Live ini kembali digelar untuk keempat kalinya.

Setelah menjual tiket melalui pre register, akhirnya Ismaya mengumumkan akan menjual tiket festival musik, kuliner, dan fashion untuk umum.

Ismaya Live berencana akan melepas tiket tersebut mulai hari Senin (20/2) pukul 4 sore. Nantinya calon pembeli bisa membeli tiket secara online melalui situs resmi www.wethefest.com.

"We.the.fest Announcement: #WTF17 tickets go on sale tomorrow, 20 February at 4 PM Jakarta time at www.wethefest.com. Stay tuned for more info!," tulis pengumuman yang dimuat melalui akun resmi we.the.fest di Instagram, Minggu (19/2).

Tiket yang dijual terbagi dalam dua kategori yakni General Admission dan Very Important Banana (VIB). Semua kategori tiket akan dijual secara bersamaan dalam waktu yang telah ditentukan.

Nantinya, jenis harga yang berlaku adalah pre sale, early bird, dan normal.

Untuk pertama kalinya, festival yang berhasil mendatangkan 20 ribu penonton pada tahun lalu itu akan digelar selama tiga hari, yakni pada 11-13 Agustus 2017.