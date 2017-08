Siapa Layak Jadi Joker?

Mahershala Ali, penerima The Oscars award. Foto: CNN.com

jpnn.com - Joker bukan cuma tentang wajah pucat dan bibir merah. Untuk jadi Joker yang ’’baik’’, seorang aktor wajib mempunyai tatapan tajam, gestur seorang antisosial, dan tawa maniak yang khas.

Dikutip dari sejumlah situs, berikut beberapa nama aktor yang pas untuk kandidat pemeran tahanan Arkham Asylum itu. (fam/c11/ayi)

Adrien Brody, 44

Aktor The Pianist ini nyaris memerankan Joker di film The Dark Knight sebelum peran itu diserahkan pada Heath Ledger. Brody mempunyai wajah tirus dengan tatapan tajam yang villain banget. Mungkin film solo Joker bisa jadi kesempatan kedua buatnya.

Jake Gyllenhaal, 36

Identik dengan peran utama protagonis, dia membuktikan mampu memerankan karakter eksentrik di Okja. Dalam film arahan Bong Joon-ho itu, dia memerankan Dr Johnny, pengawas kebun binatang yang jahat.

Leonardo DiCaprio, 42

Ada Scorsese, (amat mungkin) ada DiCaprio. Aktor yang melejit lewat Titanic tersebut mempunyai pengalaman memerankan karakter si licik di The Wolf of Wall Street dan Catch Me If You Can. Meski demikian, banyak yang meragukan dia bisa menampilkan image dark Joker.

Sumber : Jawa Pos