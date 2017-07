Siapkan Berbagai Acara, Langgur Siap Sambut Kapal Wisman Yacht

SHARES

jpnn.com, MALUKU - Langgur Maluku sudah siap lahir batin menerima para wisatawan mancanegara. Hal itu menyusul karena daerah yang tepatnya berada di desa Debut, akan menjadi destinasi singgah pertama para Yachter dalam rangkaian event Wonderful Sail 2 Indonesia Rally 2017.

"Tahun ini, Wonderful Sail 2 Indonesia selama tiga bulan akan menyinggahi 17 destinasi singgah yang dimulai dari Langgur Maluku Tenggara hingga nantinya berakhir di Batam. Langgur sudah sangat siap dan sudah ready dengan penyambutan," kata Raymond T Lesmana, organizer event Wonderful Sail 2 Indonesia 2017 ini.



Acara Wonderful Sail 2 Indonesia adalah acara Rally layar International tahun ke-4 dan merupakan sarana promosi dan motivasi pengembangan wisata bahari pada umumnya dan khususnya wisata layar nasional. Tahun ini juga, untuk pertama kali acara rally layar internasional dilakukan sepenunya di Indonesia, tanpa melakukan technical meeting di negeri orang. Yang pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan di Australia.



Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tenggara Roy Rahajaan. Kata dia, pihaknya siap menyambut kedatangan para yachter itu.

"Ada 65 destinasi wisata yang kita siapkan , baik yang sudah dikenal masyarakat luas maupun yang baru dijumpai. Saat ini yang menjadi perhatian wisatawan dalam dan luar negeri adalah Goa sedalam 100 meter di Wear Aur, Desa Ad, Pulau Kei Besar Utara Barat. Di dalamnya terdapat ruang-ruang yang dihiasi stalastik-stalastik indah, selamat datang di Langgur," ujarnya.



Kata Roy, Wonderful Sail 2 Indonesia semoga bisa memperkenalkan potensi yang ada di Maluku Tenggara demi meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata kabupaten tersebut.

Kegiatan ini, imbuhnya, sudah semakin dikenal dan dinanti oleh para yachter di mancanegara, dan dukungan yang berikan untuk even promosi Wonderful Sail 2 Indonesia yang meliputi panggung dan dekorasi, Food and Beverage, Sound System, Lighting, Multimedia, Pertunjukan Seni, Live Music, MC, Souvenir, Backdrop, Spanduk, Umbul-umbul, Banner dan liputan media. ”Terima kasih juga kepada Kemenpar yang terus konsisten mendukung daerah,” katanya.



Sementara itu, Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Bahari (TP2WB) Kemenpar Asep Muhammad menyambut baik penyelenggaraan Wonderful Sail 2 Indonesia. Pihaknya berharap event ini dapat mempromosikan wisata bahari kepada wisatawan mancanegara khususnya kepada para komunitas yacht dunia.



"Ambon, Maluku ini masuk dalam 10 destinasi prioritas pengembangan destinasi alam bawah laut. Selain Makuku, ada Bali, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Alor (Nusa Tenggara Timur), Derawan (Kalimantan Timur), Bunaken (Sulawesi Utara), Togean (Sulawesi Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Raja Ampat (Papua Barat)," katanya



Raymond menambahkan, nantinya sebanyak 68 kapal yacht yang ikut Even Wonderful Sail 2 Indonesia 2017 akan berangkat dari Opua, Selandia Baru pada awal Juli ke Royal Papua Yacht Club di Selama tiga bulan penuh, para yachter mancanegara akan menikmati ribuan pulau mulai dari 23 Juli hingga 20 Oktober 2017.

Rute pertama yang dilalui para yachter ke 17 destinasi singgah di Indonesia selama tiga bulan ini adalah Desa Debut Langgur Maluku Tenggara. Para yacter ini akan tiba di Destinasi Singgah desa Debut ini pada tanggal 23-27 Juli 2017



"Dari 68 kapal layar akan membawa sedikitnya 150-an turis mencanegara yang berasal dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Jerman. Inggris, Belanda, Belgia, Italia, Spanyol dan Perancis," lanjutnya.

Menpar Arief Yahya menegaskan dan ingin Wonderful Sail 2 Indonesia ini menjadi salah satu upaya untuk mendongkrak Pariwisata Indonesia.



"Even Wonderful Sail 2 Indonesia ini sebagai dukungan pemerintah, sehingga dapat mempercepat pembangunan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat" ujarnya. Dan peningkatan pelayanan memang menjadi fokus perbaikan dari wisata yacht.

"Mulai dari Clearance in and out, Custom, Immigation Stamp Passport, karantina, dan Syahbandar harus all out mem-back up ini bila ingin wisata yacht Indonesia berkompetisi dengan global player lainnya," kata Arief.



"Sekarang sudah jauh lebih baik, tinggal klik https://yachters-indonesia.id dan mengisi form yang tersedia,yachter sudah bisa masuk ke Indonesia. It's easy, mari semua pihak terus memperbaiki terus pelayanan,"tandas Menpar Arief Yahya.(jpnn)



Berikut jadwal Rally Multihull Solutions – Wonderful Sail 2 Indonesia Rally 2017

1. Debut (Sth Timur Maluku) (23-27 Juli 2017)

2. Banda Neira (Kepulauan Banda) (30 Juli-2 Agustus 2017)

3. Selatan Baru (4 – 7 Agustus 2017)

4. Wakatobi (10-13 Agustus 2017)

5. Maumere (16-19 Agustus 2017)

6. Ende (21-24 Agustus 2017)

7. Labuan Bajo (26-29 Agustus 2017)

8. Sumbawa (1-4 September 2017)

9. Lombok (7-11 September 2017)

10. Bali (14-17 September)

11. Kumai, Kotawaringin Barat (27-30 September 2017)

12. Bangka (4 – 8 Oktober 2017)

13. Bidan (11 – 14 Oktober 2017)

14. Tanjung Pinang (15-18 Oktober 2017)

15. Batam (20 Oktober 2017)