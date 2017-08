SIndir Malaysia, Lagu Saykoji Kembali Jadi Viral

jpnn.com, JAKARTA - Lagu berjudul Copy My Style (Again) yang dinyanyikan Saykoji mendadak kembali viral. Padahal lagu tersebut sudah diperkenalkannya sekitar 2009 silam.

Namun sejak ada insiden bendera Merah Putih terbalik di brosur Sea Games 2017 di Malaysia, lagu tersebut kembali ramai diunggah di media sosial.

Salah satu yang mengunggah kembali lagu tersebut adalah akun gosip Instagram Igtainment. Dalam postingan itu diberi judul Balas Tetangga Dengan Karya.

Dalam lagu tersebut, Igor menyampaikan sejumlah kritik terhadap Malaysia. Dia menyanyikan lirik menyindir Malaysia yang selalu membuat ulah dan membuat rakyat Indonesia sakit hati. Sama seperti insiden bendera Merah Putih terbalik di booklet Sea Games 2017.

Seperti diketahui, lagu Copy My Style (Again) diciptakan oleh Saykoji saat lagunya dibajak rapper Malaysia, Joe Farizal. Warga negara tetangga itu dengan sengaja membajak lagu Saykoji. Versi asli lagu itu sudah diedarkan Saykoji via YouTube sejak 2009.

Begini potongan syair Saykoji yang sempat viral dan diunggah di Instagram.

Lagi lagi berulang ulang terus terjadi

Tetangga bikin ulah lagi bikin sakit hati