SNSD Bakal Kembali Lagi

jpnn.com - THE QUEENS of K-Pop, Girls Generation alias SNSD segera comeback sebagai bagian dari proyek ulang tahun ke-10 berdirinya girl group legendaris ini.

"Girls' Generation saat ini sedang mempersiapkan album baru dengan tujuan rilis pada Agustus mendatang," kata SM Entertainment, seperti dilansir laman Soompi.

Girls Generation memulai debutnya pada Agustus 2007 dengan lagu Into The New World.

Girl Grup super ini debut pada 5 Agustus 2007.

"Tanggal comeback mereka kemungkinan besar bertepatan dengan ulang tahun debut mereka, yakni 5 Agustus," imbuh SM Entertainment.

SM Entertainment juga berencana mengadakan fan meet untuk menghormati ulang tahun ke-10 kelompok tersebut di Olympic Hall.(fny/jpnn)