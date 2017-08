Sori, Neymar Belum Boleh Debut Bersama PSG Malam Ini

SHARES

jpnn.com, PARIS - Pemain Rp 3,4 triliun, Neymar harus menunda debutnya bersama Paris Saint-Germain setidaknya hingga satu minggu lagi.

Neymar sejatinya sudah dijadwalkan akan merumput dalam partai pertama PSG di Ligue 1, di Parc de Princes, Sabtu (5/8) malam WIB. Amiens menjadi klub pertama yang akan meladeni PSG.

Namun lantaran urusan administrasi yang belum kelar, debut Neymar harus ditunda. Hingga batas waktu Jumat (4/8) tengah malam waktu setempat, pihak liga Prancis (LFP) belum menerima sertifikat transfer internasional (CIT) Neymar.

So, Neymar harus rela hanya menjadi penonton partai pertama timnya. Namun Sport melansir, sebelum pertandingan, Neymar telah diagendakan melakoni perkenalan kecil di stadion, say hello kepada fan. (adk/jpnn)