Speaker First Dapat Jatah Prime Time di Woodstock Polandia

Personel Speaker First di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (5/5). (Dedi Yondra/JawaPos.com)

jpnn.com - Kurang sukses di negeri sendiri, tapi berkibar di level internasional. Kalimat itu tepat untuk menggambarkan band rock & roll asal Bandung Speaker First.

Sejak mencoba tampil di London, Inggris, pada 2014, mereka semakin dikenal di luar negeri. Agustus mendatang band beranggota Mahattir Alkatirry alias Athir (vokal) serta Beny dan Bony Barnaby (gitaris) itu tampil di Woodstock Festival Poland.

”Kami tampil di hari pertama, pukul 20.00 di panggung utama,” ujar Athir saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Woodstock Festival Poland ke-23 itu digelar di Kostrzyn nad Odra, Provinsi Lubusz, pada 3–5 Agustus. Athir menjelaskan, Speaker First akan membawakan sepuluh lagu hit mereka, baik yang berbahasa Indonesia maupun Inggris.

Kesuksesan menembus line up Woodstock Poland adalah buah dari usaha yang dirintis sejak 2015. Willy Hidayat, manajer Speaker First, mengenalkan mereka kepada Sat Bisla, seorang artist developer asal AS.

Sat ternyata juga menyukai gaya musik mereka. Sat membantu Speaker First yang masih merupakan band indie untuk rekaman lagu di Air Studio, London.

Berkat bantuan Sat dan koneksi luas Willy, Speaker First kebanjiran tawaran konser di AS dan Inggris. Mereka pun menjalani tur di London pada 2015 dan 2016, lalu di AS awal tahun ini.

”Orang Woodstock rupanya mengenal Speaker First dan ingin mengundang mereka ke Woodstock,” ungkap Willy. Undangan itu langsung diterima dengan gembira.