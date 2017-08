Spoiler Alert! Kemunculan Jonerys dan Lahirnya Naga Zombie

Game of Thrones

Siapa yang belum bisa move on dari kematian Viserion di episode keenam Game of Thrones, Beyond the Wall, yang tayang (resmi) kemarin (21/8)? Anda tidak sendiri.

Jutaan fans lain di dunia merasakan hal yang sama. Termasuk Emilia Clarke, pemeran Daenerys Targaryen.

’’Aku patah hati,’’ kata Clarke dikutip Entertainment Weekly.

Yang bikin makin sedih (dan menakutkan bagi penonton) adalah apa yang terjadi pada tubuh naga yang mati ditombak Night King tersebut. Di pengujung episode, dia dibangkitkan lagi oleh Night King dan menjadi white walker alias naga zombie.

Dengan begitu, Viserion akan menjadi senjata baru yang sangat kuat bagi kubu Army of Dead. ’’Tak hanya kehilangan itu yang kusesali, tapi juga melihatnya berpindah ke sisi lain,’’ ujar Clarke.

Menurut aktris yang telah memerankan Daenerys sejak berumur 24 tahun tersebut, episode itu amat penting. ’’Nagaku tak mungkin mati sia-sia. Untuk kali pertama, kamu mulai melihat pertahanan Dany patah,’’ tuturnya.

Clarke tampak sangat menikmati mengulas perkembangan nasib naga-naga Daenerys. Dia lebih enjoy ngobrol soal itu daripada kelanjutan hubungan Daenerys dengan Jon Snow (yang sudah memperoleh tagar Jonerys di medsos).

Sejak awal, Clarke punya feeling bahwa Viserion bakal menjadi anak ibu naga yang paling nakal. Sebab, namanya diambil dari kakak Dany, Viserys, yang jahat.

Sumber : Jawa Pos